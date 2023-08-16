İtalya’da yaz aylarını geçiren Kim Kardashian, cesur pozlarıyla dünya magazininde dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak altın rengi bikinisiyle bisiklet sürdüğü anlara dair fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Kardashian’ın “Puglia’da gece yüzüşü” notuyla paylaştığı kareler, 3.5 milyon beğeni ve 15 binin üzerinde yorum aldı. Sosyetik güzelin, pozları, Chris Appleton, Deh Alves, Ash K Holm, Kat Clark gibi ünlü isimlerden de yorumlarla desteklendi. Kardashian, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

İşte Kim Kardashian’ın o fotoğrafları…