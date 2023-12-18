Kim Kardashian, vücut şekillendirici markası Skims’in “Stretch Satin” koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Stilist ve takı tasarımcısı Veneta Carter ile birlikte hazırlanan bu yeni koleksiyon, gotik bir estetik anlayışını sergiliyor.

Tamamen siyah rengin hakim olduğu koleksiyonda vintage esintili tasarımlar yer alıyor. Korseler ve body’ler de dahil olmak üzere iç çamaşırı modelleriyle uyum sağlayan parçalar, kalp şeklinde kolye uçlarına sahip gerdanlık kolyelerle vurgulanıyor.

Tasarımlar, modern moda duyarlılığının klasik çekicilikle birleşiminin somut örneği olarak öne çıkıyor. Kim Kardashian, tanıtım pozlarında uzun eldivenler, zarif altın yüzükler ve küpelerle cesur ve şık bir görünüm sergiliyor.

1 of 3 - +