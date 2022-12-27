ABD’li milyarder Kim Kardashian (42), ailesi için verdiği Noel yemeğini adeta festivale çevirdi.
Kardashian, gösteriş içeriklerinin çok ilgi gördüğü sosyal medyasında yemekten anılarını takipçileriyle paylaştı.
Davette, Grammy ödüllü şarkıcı Sia da performans sergiledi.
Kardashian’ın büyük kızı North (9), Sia ile düet yaptı. Babası da şarkıcı olan North’un, müziğe karşı epey bir ilgisi olduğu daha öncede gündeme gelmişti.
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