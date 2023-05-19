En son dünyanın en prestijli moda olayı olarak nitelendirilen Met Gala’daki iddialı tarzıyla gündem olan Kim Kardashian yine sınırları zorladı. Kardashian transparan giyip dekolteli poz verdi.

ABD’li yıldız Kim Kardashian paylaşımına “Sonunda başardık! Vegas geceleri bazen ruha iyi gelir” notunu düştü.

“Milyonlarca beğeni aldı”

Instagram hesabında 356 milyon takipçisi bulunan Kardashian’ın fotoğrafı milyonlarca beğeni aldı. Ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Beril Pozam ve Hailey Bieber da yer aldı.

Kim Kardashian en son dünyanın en prestijli moda olayı olarak nitelendirilen Met Gala’daki iddialı tarzıyla gündem olmuştu. Kariyerinin başlangıcında sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki realite yıldızı Met Gala’da da göğüslerini bir kolye ile kapatmıştı.