Anlaşmaya göre; Kanye’nin, ayda 200 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 800 bin TL) nafaka ödemesi gerekiyor. Hem Kardashian hem de West, eş desteğinden feragat ettikleri için bu nafaka sadece çocuklarının giderlerine kullanılacak.

Rapçi, çocukların eğitim masraflarının ve güvenlik giderlerinin yüzde 50’sinden sorumlu olacak. Kardashian ve West’in dört çocuklarından herhangi biriyle ilgili bir anlaşmazlık yaşamaları halinde, anlaşma uyarınca arabuluculuğa katılmaları gerekiyor. Ancak, taraflardan birinin arabuluculuğa katılmaması halinde, katılan taraf karar mercii haline gelecek.

Ancak Kim, Kanye’nin manşetlere çıkan maskaralıkları konusunda sessiz kalmanın giderek zorlaştığını da itiraf etti ve, “Onu kesinlikle çocuklarım için korudum ve çocuklarımın gözünde hala koruyacağım. Benim evimde, çocuklarım dış dünyada olup biten hiçbir şeyi bilmezler… Bir pamuk ipliğine bağlıyım. Kanye’yi koruyamayacağım yere çok yakın olduğumun farkındayım” diye konuştu.

Kim Kardashian, gelecekteki sevgililerinin eski kocası Kanye West’ten ‘korkacakları’ endişesini de podcastte söyledi. “İçimden bir ses ‘Aman Tanrım, eski kocam böyle bir adam olduğu için hayatıma giren herkes korkacak mı?’ diyor” şeklinde konuşan Kardashian, ‘masum’ yeni sevgililerini böyle bir duruma sokmanın adil olmayacağını düşündüğünü de ekledi.