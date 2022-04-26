Rapçi Kanye West ile olan evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian, bu kez sosyal medyada dalga konusu oldu. Kendi markasının iç çamaşırlarıyla havuz başında kamera karşına geçen Kim Kardashian, photoshop hatasıyla takipçilerinin diline düştü. Kardashian’ın 304 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta filtre kullandığı ve photoshop ile göbek deliğini yok ettiği görüldü. Kardashian’ın bu hatalı fotoğraflarına takipçilerinden “Süper editlenmiş bir fotoğraf”, “Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun” ve “Göbek deliğin nerede Kim?” gibi yorumlar yağdı.