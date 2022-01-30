Kim Kardashian, servetine servet katmaya devam ediyor. Sadece bir reality show yıldızı oluşuyla değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olması, daha da ötesi girişimci bir iş kadını olmasıyla para kazanan Kardashian, servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artırdı.

41 yaşındaki Amerikalı yıldızın sahibi olduğu Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markası, değerini iki katına çıkardı. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bazı kaynaklarda 1,2 milyar dolar olarak da yazıldı.

Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarında. Ocak 2022’de ünlü yıldızın serveti 1,8 milyar dolar olarak güncellendi.