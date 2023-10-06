Güzellik taktiklerini kız kardeşleri ve arkadaşlarıyla paylaşmayı her zaman çok sevdiğini söyleyen Kim Kardashian, sevenlerini de bu taktiklerden mahrum etmek istemedi.

Cilt bakımında değişmeyenler

Makyajı varsa ilk adımda her zaman bir makyaj temizleme mendiliyle yüzünü sildiğini söyleyen Kim Kardashian, ardından temizleyiciyle yüzünü yıkıyor. Temizle aşamasından sonra aksatmamaya çalıştığı bir diğer adım ise yenileyici bir maske uygulamak. Maskeyi yüzünde bekletirken ev içinde ufak tefek işlerini halleden Kardashian, yüzünü maskeden arındırdıktan sonra ise cildinin ihtiyacına yönelik bir tonik ve ardından hyaluronic asit serumuyla bakıma devam ediyor. Nemlendirme adımına oldukça önem verdiğini söyleyen Kim Kardashian, yüz kremine ek olarak yüz yağı da kullandığını ekliyor.

Annesinin izinden

Annesi Kris Jenner‘ın gençken cilt bakımına çok önem verdiğini söyleyen Kardashian, tıpkı onun gençken yaptığı gibi arada sırada yüzünü sıcak nemli bir bezle sildiğini de itiraf etti. Özellikle makyajından kurtulmaya ekstra ihtiyacı varsa!

Olmazsa olmaz güzellik araçları

Olmazsa olmaz güzellik aracı denilince aklınıza elektrikli bir yüz temizleme aleti, vakumlu siyah nokta temizleyici gibi araçlar gelmiş olma olasılığı çok yüksek. Ama Kim Kardashian bu noktada bizleri şaşırtıyor. Bu gibi aletleri de sevdiğini söyleyen Kardashian’ın olmazsa olmazı kesinlikle yüksek çözünürlüklü bir ayna! Kusurları çok belli ettiğinden biraz ürkütücü olsa da, cildi tertemiz yapabilmek için de inanılmaz işe yaradığını savunuyor.

Kim Kardashian’ın son derece kullanışlı bulduğu bir diğer şey ise uzun tırnak! Evet yanlış duymadınız. Kardashian, özellikle sivilce problemi yaşayan biriyseniz uzun tırnaklara sahip olmanın sivilceleri yolmanızı engellediği için çok işe yarar bir avantaj olduğunu söylüyor.

Yetişkin aknesi

40 yaşında akne sorunu yaşayacağını hiç beklemediğini söyleyen Kim Kardashian, kendisi gibi yetişkin aknesiyle mücadele edenler için kendi markasında akneye yönelik ürünlere de yer verdiğini paylaşıyor. Kardashian makyajla kapatmanın da bir seçenek olduğunu, ancak makyaj yapmak istemediğiniz zamanlarda sivilce görünümünün öz güveni çok düşürdüğünü; bundan dolayı geçici bir çözüm yerine doğru içeriklerle kökten çözüm bulmanın çok daha doğru olduğunu savunuyor.

Cilde iyi gelecek her şeye açık

Cildi için fayda sağlayacak her türlü yöntemi denemeye hazır olduğunu söyleyen Kim Kardashian, daha önce bu amaca hizmet eden birçok şey denemiş. Ona göre denediği en ilginç şey ise salyangoz serumu!

Yazı: Beste Doğan