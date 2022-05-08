Kim Kardashian, 2022 Met Gala’da Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun 1962 yılında John F. Kennedy’ye ‘Happy Birthday Mr. President’ şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi giymiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı.

Marilyn Monroe tutkusunu bir ileri seviyeye taşıyan Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun 1962 yılında Altın Küre’de giydiği elbiseyi de giydiğini belirtti.

Met Gala’nın ardından düzenlenen after party’de bu elbiseyi giyen yıldız, Monroe’nun Altın Küre Ödülleri’nde giydiği unutulmaz yeşil elbiseyi giymekten gurur duyduğunu paylaştı.

Norman Norell imzalı elbiseyi giyen Monroe, o gece ‘Henrietta Award For World Film Favorite’ ödülünün de sahibi olmuştu.