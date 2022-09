Keeping Up With The Kardashians adlı realite şov ile dünyaca ünlenen Kim Kardashian, lüks ayakkabı markası Stuart Weitzman’ın yeni yüzü oldu. Stuart Weitzman’ın marka elçisi olan Kardashian, Stand Strong isimli 2022 Sonbahar kampanyası için kamera karşısına geçti. Ünlü yıldızın pozlarını, efsane fotoğrafçı Mario Sorrenti çekti. Kampanyanın tamamı siyah-beyaz olarak yayınlandı.

