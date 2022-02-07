Geçtiğimiz yıl şubat ayında boşanacaklarını duyuran Kanye West ile Kim Kardashian ikilisi arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Birlikteliklerinden dört çocuğu olan ünlü ikiliden KArdashian, ilişkileri hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Ünlü rapçi West, geçtiğimiz pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile eski eşi Kim Kardashian’ı, kendisini şiddet uygulamakla suçlayan mesajlarını yayınladı.

Yazılan mesajlara göre Kardashian’ın West’i şiddet uygulamakla suçlamasının sebebi, ikilinin en büyük kızları North’un TikTok kullanmasına izin vermesi ve küçük kızları Chicago’nun yaş günü partisine West’in katılmasını engellemesi. Kardashian ise yaşanan bu iki durum nedeniyle West’in vurduğunu iddiai etti.

Kanye West ise Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Kardashian’ın yazdığı mesajlar için, “Bu iddialar birini kilit altına alabilir. Siyah erkeklerin hayatıyla böyle oynuyor; ya onları serbest bırakıyor ya da kilit altına alıyor. Artık çocuklarımla ilgili bir şey yapmıyorum” dedi.