Geçen yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan Kim Kardashian ve Kanye West’in boşanma davası sonuçlandı. Ünlü rapçi Kanye West’e boşanma davası açan Kim Kardashian, geçen aralık ayında yasal olarak bekar olmak için talepte bulunmuştu.

Mahkeme, sonuçlanan kararda Kim Kardashian’ı, artık bekar ilan etti.

Velayetler ortak

Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden Kanye West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda ortak noktada buluştu.