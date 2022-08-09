Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen reality show yıldızı Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, dokuz ay boyunca yaşadıkları aşk ile magazin gündeminde kalmaya devam ediyordu. Son alınan haberlere göre; Kanye West ile evliliğinden dört çocuk dünyaya getiren Kardashian ile sevgilisi Pete Davidson’ın yollarını ayırdığı öğrenildi. Ünlü çift, yoğun iş tempoları nedeniyle birbirlerine yeterli vakit ayıramadıkları için ilişkilerine son noktayı koydu.

Öte yandan Amerika’da yayınlanan Daily Mail’in yayınladığı habere göre; Magazin yıldızı Kim Kardashian ve komedyen Pete Davidson, ayrıldıktan sonra bile arkadaş kalma kararı aldı.