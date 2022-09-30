Kardashian ailesinin Stefano Gabbana ve Domenico Dolce ile uzun zamandır yakı ilişkiler içerisindeyken bir işbirliğinin gelmesi tabii ki kaçınılmazdı. Yeni sezonda el ele veren tarafların mantıktan ziyade duygusal ama zekice bir yola girdikleri çok net. Çünkü sosyal medyayı fetheden Kim Kardashian ve moda tarihinin son yarım asrını sallayan Dolce & Gabbana bir araya gelince hitap edeceği kitlenin ne kadar genişleyeceğini tahmin etmesi bile zor.

Gençliğinden beri Dolce & Gabbana kıyafetlerini sakladığını itiraf eden Kim Kardashian’ın efsanevi tasarımların hayranı olmasına şaşırdığımız söylenemez. Katıldığı bir düğüne markanın kendi arşivinde bile olmayan Dolce & Gabbana elbisesiyle katılınca resmen bir koleksiyoner olduğunu kanıtladı. Şimdi ise üçlü, İtalyan moda evinin 1987 ile 2007 yılları arasında ki dönemine yaptığı bir yolculuk ile mücevherli korse elbiseler, terzilik harikası özel tasarımlar ve leopar desenleri modernize edilmiş versiyonlarıyla karşımıza çıkarıyor.

İşte karşınızda Kim Kardashian ile Dolce & Gabbana’nın işbirliğinden doğan ”İlkbahar 2023 Hazır Giyim” koleksiyonundan seçkiler

Cansu Karakuş

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