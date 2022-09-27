Özel hayatıyla sürekli gündeme damgasını vuran Kim Kardashian tarzıyla da öne çıkıyor. Milano Moda Haftası’na katılan Kim Kardashian’ın daracık elbisesiyle zorlandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Zıplayarak merdivenleri çıkmaya çalışan Kim’in görüntüsü sosyal medyada dillere düştü.

Kıvrımlı hatlarını göstermek için daracık bir elbise seçen Kim’i görenler şoke oldu. Gri ihtişamlı elbisesiyle yürüyemeyen Kim çareyi zıplamakta buldu. Merdivenleri zıplayarak çıkarken görüntülenen Kim Kardashian sosyal medyaya damgasını vurdu.

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