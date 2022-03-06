Kim Kardashian ve Kanye West nihayet boşandı! Geçen yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan Kardashian ve Kanye West artık resmi olarak bekar. Boşanma sürecinde zaman zaman kavga eden çiftten Kim Kardashian bekar olmayı kutluyor.

Boşanmayı kutlayan Kardashian, Instagram’da çarpıcı pozlarını paylaşarak “Ben hazırım” mesajı verdi. Ünlü yıldızın başında motosiklet kaskı ve altında havlu ile olan fotoğraflarına dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.

Deri bikinisini giyen ünlü isim kıvrımlarını sergileyip kutlama yaptı.