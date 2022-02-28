Geçtiğimiz ay 50 kilo verdiği iddia edilen ünlü komedyen Ata Demirer bu iddia ile dalga geçti. Ata Demire’in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında bir hayli zayıfladığı görülüyor.

Hürriyet’ten İsmail bayrak’ın haberine göre, son dönemde hayli zayıflayan Ata Demirer, verdiği kiloların ardından vücudunda meydana gelen sarkmaları toparlatmak için tanınmış bir cerrahın kapısını çaldı.

Doktorla Nişantaşı’ndaki kliniğinde görüşüp bilgi alan ünlü komedyen, cerrahi operasyon geçirmeye karar verirse yaz öncesinde ameliyat masasına yatacak.

Ata Demirer eridi

Yeni Sinema projesinde Özge Özacar’la bir araya gelen Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı bu karede zayıflığıyla dikkat çekti.