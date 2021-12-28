Sağlıklı yaşam uzmanı TheLifeCo’nun yeni ürünü Limonlu Acı Biberli İçecek Tozu; vücutta biriken toksinlerden arınmak, metabolizmayı hızlandırmak, kilo kontrolü sağlamak ve yüksek lifli besinler tüketmek isteyenler için ideal bileşenler sunuyor.

Aralıklı oruç (IF) diyeti ile beslenenler, sıvı detox yapanlar da ürünleri günlük rutinlerine dahil etmeli. Tüm antioksidan özellikleri içecek tozu formunda sunulan bu yeni ve doğal ürünler, yüksek lif oranı ve prebiyotik bileşenleriyle günün sağlık kurtarıcıları olmaya aday.

Metabolizma hızlandıran, günlük lif ihtiyacını karşılayan yüzde yüzde bitkisel içecek tozu; Limonlu Acı Biberli İçecek ile günlük beslenme rutinini değiştirmeye hazırlanıyor. Ve daha da iyisi tadı her gün içmeyi isteyeceğiniz kadar güzel.

Vücudunuzdaki iyi bakterileri beslerken kilo vermek istiyorsanız!

Hepimiz sağlıklı beslenmek istiyor fakat yeterli miktarda sebze tüketmiyoruz. Marketlerden aldığımız sebzelerin “iyi yaşam” koşullarına göre üretilmiş olmasını istiyor, organik ürünlere ulaşabilsek bile hazırlamaya yeterli zamanı ayıramıyoruz. Oysa 12 yaş üstü her bireyin günlük olarak en az 25 gram lif tüketmesi gerekiyor.

Bitkisel metabolizma hızlandıran Limonlu ve Acı Biberli İçecek Tozu

TheLifeCo Limonlu Acı Biberli İçecek Tozu, prebiyotik bileşen ve yüksek lif miktarına sahip, dondurularak kurutulmuş limon ve lime ile acı biberin (cayenne pepper) antioksidan özelliklerini içecek tozu formunda sunan, doğal bir ürün. Bu özel karışımım

metabolizma hızlandırma özelliğinden en etkili şekilde verim alabilmek için; uyanınca aç karnına bir bardak su içtikten sonra 6gr’lık bir porsiyon içecek tozunun 200ml su ile karıştırılıp tüketilmesi gerekiyor.

Zindelik ve enerji için…

Adeta sindirim sistemini yeniden yapılandıran prebiyotik bileşen (Hindiba kökü lifi) içeren ve yüksek lif oranına sahip olan bu toz, içeriğindeki acı biber (cayenne pepper) ile açlık hissini azaltıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi destekliyor.

İçeriğindeki prebiyotik bileşenler sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan probiyotiklerin bağırsakta gelişimini destekler. Bileşenlerinde yer alan kurutulmuş limon ve misket limonu (lime), zengin C vitamini kaynaklarıdır. Soğuk ya da sıcak su ile hazırlanabilir. Hazırlanan içeceğe taze nane eklenerek tadı zenginleştirilebilir. Smoothie tariflerine eklenebilir.

Bilgi: Prebiyotik içeren gıdalar, sindirim sağlığını destekleyen özel lif türleri bakımından yüksektir. Bağırsakta dost bakterilerin artışını teşvik ederler, çeşitli sindirim problemlerine yardımcı olurlar ve bağışıklık sisteminizi güçlendirirler. Prebiyotik gıdaların ayrıca metabolik sağlığı iyileştirdiği ve hatta bazı hastalıkları önlemeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.