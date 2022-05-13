Khloé Kardashian’nın sahibi olduğu jean markası Good American, ortak olacak bir sonraki perakendeciyi ararken , küresel moda markası Zara’da karar kılarak ilk iş birliğine imza attı. İki markanın işbirliğinden doğan koleksiyon, Good American’ın moda dünyasına daha fazla kapsayıcılık getirme misyonuyla esnek ve şekillendirici siluetlerde olan modellerden oluşuyor. Geniş beden aralığından oluşan koleksiyon, kot pantolon çeşitlerinin yanı sıra kot gömlekler, tişörtler, kolsuz bluzlar ve şekillendirici tulumlar içeriyor. İş birliği hakkında Khloé Kardashian, “Hem Good American hem de Zara’yı modada kendi başlarına öncüler olarak görüyorum. Her bir marka moda endüstrisine daha fazla erişilebilirlik getiriyor” dedi.

The Good American x Zara 1 of 6 - +

Zara mağazalarında ve online olarak satışa sunulan koleksiyon parçalarının fiyatları ise 35,90 ile 99,90 dolar arasında değişiyor.