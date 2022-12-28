Khloe Kardashian, geçtiğimiz aylarda başka bir kadından da çocuğu olduğu ortaya çıkan ünlü basketbolcu Tristan Thompson ile aralarındaki buzları eritmişti. İhanet iddialarının ardından yeniden bir araya gelen ve 4 yaşında True adında bir kızları bulunan çift, geçtiğimiz ağustos ayında ikinci çocuklarını kucaklarına almıştı.

Taşıcıyı anne yöntemiyle bir erkek bebeği doğan Kardashian, sosyal medya hesabından ilk kez oğluyla çekilen fotoğraflarını yayınladı. Paylaşımlarda Kardashian, henüz ismini açıklamadığı oğlunu kucağında, kızı True’nun ise elini tutarken poz verdi.

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