Kerimcan Durmaz’ın yeni şarkısı Vida Loca’nın klibi yayınlandı!

Geçtiğimiz kış aylarında ilk şarkısı “Peşimde” ile büyük yankı uyandıran Kerimcan Durmaz, ikinci şarkının hazırlıklarına girişmişti. Müzik dünyasında adını duyurmaya çalışan fenomen, dün gece yeni şarkısı “Vida Loca”yı müzik severlerin beğenisine sundu.

Durmaz, yeni şarkısı Vida Loca’yı ve doğum gününü eğlencenin doruklarda olduğu bir partiyle kutladı. Partiye birçok ünlü isim katıldı.