Yayınladığı makyaj videoları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Arda Bektaş, Kerimcan Durmaz’ın asistanı Furkan Çağman tarafından Nişantaşı’nda saldırıya uğradı. Darp edildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bektaş, şikayetçi olduğunu ve başına gelebilecek her türlü olaydan Kerimcan Durmaz ve Furkan Çağman’ın çevresinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Arda Bektaş, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Biraz sonra paylaşacağım şey için çok üzgünüm ve yaşadığım bu üzücü ve son derece talihsiz olayı sizlerle üzülerek paylaşmak zorundayım. Kerimcan Durmaz ve yakın çevresi bu videoda bulunan asistanı Furkan Çağman gibi insanlarla arkadaşlık yaptığımız süreçten bu güne kadar sizin bilmediğimiz bir çok şekilde şahsıma mobbing, psikolojik şiddet, gerçeklikle ve uzaktan yakından ilgilisi bulunmayan dedikodular ve bir çok haksız fiil ile karşı karşıya kaldım. Ancak Samet ile arkadaşlığım benim için çok önemli olduğu için hep alttan aldım, göz ardı ettim ve konuları uzatmadım. Ancak geçtiğimiz aylarda yine bir polemik yaşandı, şahsımın Selin Ciğerci’ye hep saygı duymam, sevmem, desteklememden dolayı hepsi ile arkadaşlığımız bitti. Daha sonrasında sizlere yaşadıklarımdan biraz olsa da bana yapılanlardan bahsettim ve konuyu kapattım. Uzun süredir bu şahısların hiç birisi ile görüşmüyorum. Ancak bugün evimin bir arka sokağında işe giderken saldırıya uğradım. Kulaklığım takılı olduğu için sinsice arkamdan yaklaşarak bana saldıran Furkan Çağmana karşı kendimi koruyamadım.”

“Ülkemin ve şahsımın içinde olduğu şiddet sarmalından payıma düşeni üzülerek yaşadım. Artık bu insanların fiziksel şiddete varan eylemlerinden yoruldum ve çok üzgünüm. Türk adaletine güveniyorum. Dilerim ki bu insanların bana karşı yıllardır süren nefreti, önümü kapatma çabaları, hırsları, sözlü ve fiziksel şiddete dönen eylemleri durum biter, ancak başıma gelebilecek herhangi bir fiili olaydan Kerimcan Durmaz, çalışanı Furkan Çağman ve yakın çevreleri sorumludur gereği için Türk adaletine ve Emniyet güçlerine başvurmuş durumda olduğumu bilgilerinize saygı ile sunarım.”

Fenomen ismin paylaşımına Bahar Şahin, Özge Ulusoy, Yasemin Balta ve Gözde Türker başta olmak üzere birçok ünlü isimden destek geldi.

Durmaz ise hakkındaki suçlamalar ile ilgili açıklamada bulunmayarak Selin Ciğerci’nin yanına gitti. Instagram hesabının hikayeler bölümünden Ciğerci ile bir karesini paylaşan Durmaz, “Sonunda kavuştuk” mesajını yazdı.

Cadde ortasında Bektaş’a şiddet uygulayan Çağman ise sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün hakkımda çıkan videoyla ilgili kısaca bir bilgilendirme yapmak isterim. Videoda gördüğünüz şahıs sistematik olarak uzun süredir hakkımda iftira atarak onur ve gururumu incitecek eylemlerde bulunmaktadır. Bu durum sosyal çevremi, aile ve arkadaşlık ilişkilerimi ayrıca psikolojimi de ciddi anlamda bozmuştur. Bugüne kadar adı geçen kişinin paylaşımlarına hiçbir şekilde karşılık vermeme rağmen beni ve arkadaşlarımı hedef alan ısrarlı bir biçimde bu paylaşımlarına devam etmiştir.”

“Arkadaşım Samet ile Nişantaşı’nda yürürken şahsı birden karşımda gördüm. Anlık bir refleks ile kendimi kontrol edememiş ve maalesef bu tatsız görüntüler ortaya çıktı. Öncelikle böyle bir olayın içerisinde yer aldığım için gerçekten çok üzgünüm. Beni tanıyan herkes bu yaşıma kadar hiçbir şiddet eyleminin içerisinde yer almadığımı da gayet iyi bilmektedir. Herkesten böyle durum içerisinde bırakıldığım için yine de özür dilerim. Çok uzun süredir beni haksız yere tahrik edip hakkımda türlü iftiralar ve hakaretler eden ve bu olayın yaşanmasına sebebiyet veren kişi ve kişiler hakkında benim de yasal yollara başvuracağımı bilmenizi isterim.”

İşte o görüntüler…