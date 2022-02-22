Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; özellikle genç kızların sevgilisi Keremcem, önceki gece bir kadın arkadaşıyla birlikte Arnavutköy’de bir balıkçıda objektiflere yakalandı. Keremcem ve kız arkadaşının baş başa gerçekleşen yemekleri sırasında kız arkadaşı ünlü popçuya samimi hareketleriyle sevgi gösterisinde bulundu. Objektiflere yakalanmanın şaşkınlığını yaşayan ikili daha sonradan aralarına katılan arkadaşlarıyla sohbete devam etti.

Sohbet sırasında masadan ayrılan Keremcem, mekanda sitemli ve gergin bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, “Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz! Giderayak bunları yapmayacaktın!” sözlerinin ardından telefonu kapattı. Ünlü popçunun bu hararetli konuşması akıllara 3 yıl aşk yaşadığı Ghazaleh Bayat’ı getirdi.