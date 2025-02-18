Petrol Ofisi Grubu’nun ana sponsorluğunda Gençler Dünya Ralli Şampiyonası (JWRC) ile sezonu açan, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en genç ralli şampiyonu unvanına sahip Kerem Kazaz, 13 – 16 Şubat tarihlerinde İsveç’te düzenlenen şampiyonanın ilk rallisini yeni başarılarla tamamladı.

19 yaşında olan ve şampiyonanın en genç ikinci pilotu olarak 1.050 km’lik kar ve buzla kaplı zeminde 300 kilometreyi aşkın özel etapta 4 gün boyunca mücadele eden Team Petrol Ofisi pilotu, ilk kez yarıştığı JWRC’nin 7. etabında gösterdiği performansla, 12 yıldır gerçekleşen şampiyonada bir etapta ‘en iyi zamanı yapan ilk Türk pilotu oldu’.

2 kez lastiği patlamasına rağmen 10 ülkeden 12 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda 5. olarak finişe ulaşmayı başaran Kazaz, aynı zamanda şampiyonanın “en hızlı çaylağı” olarak adını tarihe yazdırdı.

Sırada Portekiz Rallisi var

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve toplam 5 yarıştan oluşan JWRC; 15 – 18 Mayıs Portekiz, 26 – 29 Haziran Yunanistan, 31 Temmuz – 3 Ağustos Finlandiya ve 16 – 19 Ekim Orta Avrupa rallileriyle tamamlanacak.