Kendisi gibi oyuncu Hande Erçel ile ayrılmalarının ardından zaman zaman adı ‘aşk’ iddialarına karışan Kerem Bürsin, kendisi hakkında haber yapan bir magazin sayfasına verdiği cevapla adından söz ettirdi. Yeni bir sevgilisi olduğu yönünde yapılan haberleri yalanlayan Bürsin, “Genelde bunu yapmam, ama bu haber tam bir saçmalık. Ben bekarım; siz ve bunu okuyanlar her kimlerse hakkımda bu saçma haberleri yaymazsanız ve kendi hayatınıza veya gerçek haberlere odaklanırsanız çok sevinirim. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen magazin sayfasının, 35 yaşındaki oyuncunun gündem olan yanıtı sonrası paylaşımlarını yorum yapmaya kapatması dikkatlerden kaçmadı.