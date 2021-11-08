Kerem Bursin’den şok itiraf:“Sarhoş olmuyorum, olursam her yerde soyunurum!”

Kerem Bursin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir spor programında özel hayatına ve spor ile olan ilgisinden bahsetti.

“Amerika’dan Türkiye’ye oyuncukluk için gelmeseydiniz hangi alanlarda çalışırdınız? sorusuna verdiği cevap hayranlarını şaşırttı.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, “Amerika’dan Türkiye’ye gelmeseydim yine oyunculukla ilgili bir şeyler yapmaya çalışırdım ya da karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC’de (Ultimate Fighting Championship) sporcu olmak isterdim ama orada olamasamda farklı pozisyonun da yer alabilirdim. Mesela UFC antrenörü olabilirdim. Türkiye’ye gelmeden önce UFC alanında çalışmalar yapıyordum.” dedi.

Kerem Bursin’e İçkiyle arasındaki ilişki sorulduğunda bomba itiraf geldi; “ Sarhoş olduğumda her yerde soyunuyorum. İlk önce pantolon ile başlıyorum sonrasında Tişört üzerimde, çoraplar, pantolon vs yok. Sırf bu yüzden çok içmiyorum. En son 2,5-3 yıl önce sarhoş olmuştum.” dedi