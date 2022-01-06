Geçen sezona kadar Fox TV’de ekrana gelen ve final yapana kadar reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü baylaşan ünlü oyuncular Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in kadaşlıkları aşka dönüşmüş ve büyük gündem olarak 2021’in “yılın aşkı” olarak lanse edilmişti. Ünlü çiftin ilişkisi yine gündemden düşmüyor.

Son olarak aşk ilişkilerinin “reklam” olduğu iddiası gündeme gelirken ünlü çiftten Kerem Bürsin sessizliğini bozarak reklam ilişkisi iddialarına cevap verdi.

Ünlü oyuncu, “İlişkide gerçekçi biriyim.” diyerek, Beraber olduğum insanla eğlenmeyi, onu güldürmeyi seviyorum. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.