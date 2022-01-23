Hande Erçel’le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Kerem Bürsin, GAİN’de Mirgün Cabas’ın sunduğu “Orda Rahat Mısın?” isimli programa konuk oldu.

Tüm merak edilenlerini yanıtlayan Kerem Bürsin, kariyerinin başlarında yaptığı işleri de söyledi. Türkiye’ye geldiğinde Türkçesinin kötü olduğunu ifade eden Bürsin, her pazar günü 2,5 saat boyunca oyuncu Devrim Yakut’tan diksiyon dersi aldığını söyledi.

Ünlü oyuncu, “Oyunculuk yapmak istiyor muyum, bunu becerebilecek miyim gibi hayatla ilgili sorularım vardı” dedi.

Bir döneme damgasın vuran Muhteşem Yüzyıl dizisi seçmelerine katıldığını açıklayan Bürsin, kabul edilmediğini söyledi.