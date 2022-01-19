Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel’in ablası olarak bilinen Gamze Erçel’in 30 yaşına girmesi üzerine; kardeşi Hande Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ve bir kaç arkadaşıyla Sapanca’da yeni yaşını kutlamıştı.

Sapanca’da doğum günü için verdikleri pozları sosyal medya hesabında paylaşan Caner Yıldırım, Hande Erçel’in kalbine Kerem Bürsin‘i etiketlemişti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Caner Yıldırım (@caneryldrmm)’in paylaştığı bir gönderi

Kerem Bürsin’in, kutlamada olmamasının sebebi bir hayli merak edilirken ünlü oyuncudan paylaşımın altına yorum geldi.

Bürsin, Yıldırım’ın paylaşımına “Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza” şeklinde esprili notunu düştü.