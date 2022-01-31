1,5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Kerem Bürsin’den ayrılan ünlü oyuncu Hande Erçel, kendini resme verdi. Bilindiği gibi Erçel’in resim merakı karantinanın ilk dönemlerinden çok önceye, Murat Dalkılıç ile birlikteyken başlamıştı.

Korona döneminde de Hande Erçel boş durmamış ve bazı vakıf ile dernekler için özel çalışmalar yapmıştı. Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Hande Erçel yaralı kalbinin ilacını; fırçayı eline alıp tuval karşısına geçmekte buldu.

Eh ne demişler; sanat iyileştirir! Hande Erçel’in yağlı tablosuna beğeni ve yorum yağdı.