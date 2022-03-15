‘Sen Çal Kapımı‘ dizi setinde aşk yaşamaya başladığı kendi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile kısa süre önce ilişkisini sonlandıran Kerem Bürsin‘den kafaları karıştıran bir hamle geldiği iddia edildi. Kerem Bürsin ve eski sevgilisi güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin‘in sosyal medyadan yeniden takipleşmesi iddiası akıllara ‘aşk küllerinden mi doğuyor?’ sorusunu getirdi. 2014 yılında bir yıllık ilişkilerini noktalayan Bürsin ve Tanrısevsin’in sevenleri olay üzerine büyük heyecan yaşadı. Ancak ikili şu anda sosyal medyadan birbirlerini takip etmiyor.