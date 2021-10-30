Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in hiç görülmemiş fotoğrafları

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile gittikleri tatillerden birinden romantik bir fotoğraflarını paylaştı.

Kerem Bürsin ise Erçel’in bu paylaşımına, “Demek arşiv patlatmak istiyorsun” diyerek sosyal medya hesabında aynı fotoğrafı paylaştı.





Paylaşmayı bırakmayan Bürsin, telefon arşivinden birkaç fotoğraf daha paylaştı.Bürsin’in son paylaşımı ise hayranlarını fazlasıyla güldürdü. Fotoğrafta Hande Erçel’in ev halini paylaşan Bürsin, paylaşımına, “Madem bunu bulmuşken… Neden olmasın” notunu ekledi.