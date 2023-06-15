Dizinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı ve setten ilk kareler paylaşıldı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan‘ın başrollerini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen‘ dizisinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ dizisi, annesi öldükten sonra küçük yaşta yatılı okula gönderilen ve aile evine dönemeyen Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımayan, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişmesini konu alıyor. Ateş’in kimseye güven duymayan ve yurtdışında yaşayan bir karakter olduğu dizide, Leyla ise kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkacak.