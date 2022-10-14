Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Bürsin’e, Farah Zeynep Abdullah‘ın, “Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi partner seçiyorlar” sözleri hakkındaki düşünceleri soruldu.

“Herkesin seçmelere katılması gerek”

Konuyla alakalı konuşan Kerem Bürsin, “Farah, bence çok doğru söylemiş ama bu durum sadece bizim sektörümüzde ve ülkemizde yaşadığımız bir sorun değil. Diğer sektörlerde de, diğer ülkelerde de aynı problemler ile karşılaşılıyor. Bence hoş değil bu durum. Kimseyi de eleştirmek istemem ama piyasımızda toksik erkekler var, hala çalışıyorlar. Böyle şeylere önem vermemiz lazım. Yurt dışından ülkemize yatırım yapan platformlar var. Irkçılık vs. gibi durumlara çok dikkat ediyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın işine karışmasını doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu. Bürsin konuşmasına, “Bence herkesin seçmelere katılması gerek. Yurt dışında konumun ve popülariten ne olursa olsun seçmelere katılmak zorundasın çünkü iş başlamadan önce enerji ve uyumuna bakıyorlar. Türkiye’de bunun olmamasına ben çok şaşırıyorum” şeklinde devam etti.

“Tepkimi gösterdim”

Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki iddialar karşısında açıklama yapan ve söylentileri reddeden oyuncu, “Evet, arkadaşımla alakasız bir şekilde haber yapıldı. Ben de tepkimi gösterdim” şeklinde konuştu.

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