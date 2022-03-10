‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler’de ortaya çıkmıştı.

2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.

Ancak Hande Erçel’in arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dediği ifade edilmişti.

Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Hande Erçel ile Kerem Bürsin istemeden ayrılmışlar.

Erçel ve Bürsin’in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler.

Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

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