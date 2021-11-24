Kız arkadaşı Hande Erçel‘in doğum gününü Instagram üzerinden yayımladığı hikaye serisi üzerinden kutlayan Kerem Bürsin, hayranlarının ilgisini bir kez defa ilişkilerinin üzerinde toplamış oldu.

28 yaşına basan başarılı sanatçı, ortaya koyduğu işlerle gündemin daimi misafiri.

“Kendin olduğun için teşekkür ederim.”

Seriyi, Hande Erçel‘in, hayatta olduğu kişi olduğu için, minnettar olduğunu dile getirerek sonlandıran Kerem Bürsin, “Kendin olduğun için teşekkür ederim.” ifadesini kullanıyor.

“Fotoğraf dizisi başlasın!”

#IyikiDogdunHandeErcel