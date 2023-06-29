Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile başrollerini paylaştığı ‘Ya Çok Seversen’ isimli proje ile ekrana dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, yardımsever yönüyle hayranlarının gönlünü kazanmaya devam ediyor.

Bürsin son olarak Darüşşafaka’ya yüklü miktarda bir bağışta bulundu. Oyuncunun bağışı ile bine yakın öğrenci, 8 yıl boyunca tam burslu şekilde okutulacak. 36 yaşındaki ünlü isim, kurum tarafından yayınlanan teşekkür belgesini Instagram hesabından paylaşarak “Bayramımız kutlu olsun” notunu yazdı.

Teşekkür belgesinde tüm bağışı kendisinin yaptığı düşünülen Kerem Bürsin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Şimdi gördüm haberinizi… Öncelikle bunu yazmam gerekiyor çünkü yapılan haberler yanlış ve bu haberler doğruymuş gibi üstlenemem. Evet bir bağışta bulundum ama bağışta bulunan herkese bu mektup geliyor Darüşşafaka Cemiyetinden. Önemli olan destek olmamız. Sevgiler saygılar” ifadelerini kullandı.