Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaki bir sağlık merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Yılda birkaç defa cilt bakımı yaptırdığını söyleyen Bürsin, metroseksüellik akımına hala devam ettiğini ve Türk erkeklerinin Amerikalı erkeklere nazaran daha bakımlı olduğunu belirtti.

Genel olarak Türk erkeklerinin bakıma mesafeli olduğu düşüncesinin artık kalmadığını söyleyen 35 yaşındaki ünlü oyuncu, “Bence tam tersi. Türk erkekleri olarak Amerikalılara göre daha bakımlıyız. Bence o metroseksüel akımı hâlâ var. Günün sonunda cildimize de bir şekilde bakmamız lazım. Yılda bir kez gidip, ben de cilt bakımlarımı yaptırıyorum” ifadelerini kullandı.