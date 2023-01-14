Ünlü oyuncu Kerem Bürsin geçtiğimiz akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Bürsin, “Yeni projemin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Değişik bir proje ama ne zaman çıkacağı belli değil” açıklamasında bulundu.

Yakışıklı oyuncu sonrasında ise “Onun dışında dijitale ve sinemaya yapılan yeni projeler de olacak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz” dedi. Bürsin, röportaj bittikten hemen sonra oradan uzaklaştı.