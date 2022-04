Oscar Ödülleri’nde Chris Rock‘a attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith‘e ilginç bir teklif geldi. Daha önce “Bir yakınının saldırıya uğradığını görüp elinden hiçbir şey gelmemesinin kendisini yiyip bitirdiğini” söyleyen Chris Rock’un kardeşi Kenny Rock, Celebrity Boxing için ringe çıkmaya hazırlanırken Will Smith’i ringe davet etti. Kenny Rock, “Ringe Will Smith’le çıkmalıyım. Onu alt edebilirim. Yumrukların konuşmasına izin vereceğim.” sözleriyle Will Smith’e meydan okudu.