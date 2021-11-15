Kendini kaybeden Solist seyircisi’nin üstüne işedi!

Rockville’e Hoşgeldiniz Festivali’ndeki (Welcome to Rockville) seyirciler, ünlü cover grubu Brass Against’in performansı esnasında solist Sophia Urista’nın bir hayranın üzerine işediğini görerek şoke oldu.

Sophia Urista, bir hayranı sahneye davet ettikten sonra ona yere yatmasını söyledi. Daha sonra pantolonunu indirip şarkıyı Rage Againts the Machine grubuna ait ‘Wake Up’ şarkısını seslendirdiği sırada izleyicinin yüzüne idrarını yapması herkesi şoke etti.

İşte o anlar…

ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen gösteriye gelenler ve görüntüleri internetten izleyenler bu anı “iğrenç” diye niteledi.

New York merkezli grup daha sonra dikkat çeken olay için Brass Against grubundan yapılan açıklamada” Daytona’da devam eden müzik festivalinde güzel anlara şahitlik ettikleri belirtilerek Urista’nın yaptığı eylemi kendilerinin de beklemedikleri ve bundan sonraki konserlerde de bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağı herkesten özür diledi ve Urista’nın “kendini kaptırdığını”” instagram’dan paylaştı.

Sophia Urista’nın yaptığı bu eylemi sosyal medya da birçok kullanıcının tepkisini çekti.