Herkese merhaba! Selam güzel insanlar! Nasılsınız görüşemeyeli bakalım? Neler yapmaktasınız? Hayat nasıl gidiyor sizler için? Her gün bazen bir önceki günün aynısını yaşıyoruz ya da çoğu zaman aynı gün bir sonraki güne devam ediyormuş gibi gelebiliyor. Ya da bir bakmışız çok ama çok farklı bir güne uyanmış başlamışız yaşamaya…

Bugün bu konudan yola çıkarak sizlerle keyifli bir konu üzerine sohbet etmek istedim. Hayatımıza farklı noktalardan bakarak değerlendirelim ister misiniz? Hadi gelin başlayalım…

Copy-paste sıkmadı mı artık!

Her yeni gün bir öncekinin aynısı… Sıkılmadık mı bu durumdan desem herhalde abartmış olmam diye düşünüyorum. Hayatımıza biraz renk, biraz heyecan, biraz şans, biraz farklılık getirmek hiç de fena fikir değil diye düşünüyorum. Tabi ki olumlu anlamlarda… Yalnız demek istediğim kesinlikle şikâyet eden, isyankâr tutumlarda bulunmak değil. Sadece, monoton ilerleyen ve yaşam kalitemizi, motivasyonumuzu negatif noktada etkileyen durumlardan minimum seviyede kurtulup maksimum seviyede mutlu hissetmek…

Screenshot: Bu sefer kendimiz varız!

Genelde elimizde telefonumuz olduğunda çok sık yaptığımız bir eylemdir screenshot almak. Yani nam-ı diyar ekran görüntüsü… Kimi zaman beğendiğimiz bir resmi, kimi zaman beğendiğimiz bir güzel bir sözü, kimi zaman beğendiğimiz bir manzarayı, kimi zaman beğendiğimiz bir aktör veya aktristi, kimi zaman zaman bir styling’i…. Ama mutlaka ilham aldığımız bir unsurun ekran görüntüsünü alıyoruz. İşin garip tarafı bu eylemi yaparken mutlu hissediyoruz kendimizi. İşte bu sefer olayı tersten ele alacağız ve sosyal medyadaki durumum kısmına kendi hayatımızın ekran görüntüsünü alıp yükleyeceğiz…

Bu ne anlama geliyor?

Kulağa biraz fazla garip geldiğinin farkındayım. Ancak bu eylemi kendimize ve hayatımıza çevirmek aslında bazı önemli farkındalıklara sahip olmamıza vesile olacak. Kendimize kendimizin gözünden bakmış olacağız. Hayatımızdaki aynılıklarla, sıradanlıklarla, monotonluklarla vb… karşı karşıya geleceğiz. Kendimize de hayatımıza da yaşadıklarımıza da yaşamadıklarımıza da kendi objektifimizden bakacağız. Bu da beraberinde kendimizle ilgili kararlar almamıza vesile olacak.

Carpe Diem felsefesi mi!!!

Aklımızda deli sorular!!! Hadi tamam seni dinledik Melduş, dediğin her şeyi yaptık ama peki sonra? Sonra ne olacak? İşte kilit kısma geldik güzel insanlar. Burada sonrayı düşünmek yok. Bu tamamen anlık bir eylem. Sadece an-ı yaşamaya odaklanacaksınız bunu yaparken o günü, yaşadığınız günü şimdiki zamanda canlı ve heyecanlı kılmaya odaklanacaksınız. Bu eylemi kendimiz için yapıyoruz unutmayın. Tıpkı İtalyanların meşhur Carpe Diem felsefesiyle şimdiki zamanımızı mutlu kılacağız…

Evet güzel insanlar! Ben Melda Özen. Bugün sizlerle sosyal mecralarda vakit geçirirken en çok yaptığımız, keyif verici eylemlerden biri olan ScreenShot alımı hakkında konuşmak istedim. Tabi ki bu kavramı kendimize ve yaşantımıza odaklayarak… Şaka bir yana, hayattan lezzet almak, zevk almak, hayatı dolu dolu doya doya yaşamak çok önemli bir gereksinim insan psikolojisi için. Bu yazıyı yazarken anlatmak istediğim şey kesinlikle hayata, kendimize ve yaşantımıza karşı sitemkâr birine dönüşmek değil. Tamamen hayatımıza ve kendimize farklı renkler katmak. O renklerin içinde kaybolmadan onlarla ahenkle dans etmek, en sevdiğimiz müzik eşliğinde. O zaman sizi sevdiğimi unutmuyor ve kendinizi çok seviyorsunuz. 😊 Bir sonraki yazımda buluşmak üzere 😊

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