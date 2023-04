‘’Ben kendini her haliyle seven bir insanım, hissettiğim şeyi yaşamak için kendime her zaman izin veririm’’ noktasından inançla çıkılan uzun bir yolculuk. ‘Kendi’ olmanın farkındalığından, savaştığı hayal ve isteklerin rotasını takip ediyor Buçe Buse Kahraman. Dahil olduğu çeşitli televizyon dizileri ve dijital projelerle bütünleştiği histe, samimi ve tanışmaya can atan bir arkadaş gibi karşılıyor dönüşeceği karakteri. Canlandırığı her karaktere göre farklı bir fiziksel görünümde olmak, hep yeni ve bambaşka bir versiyonuna dönüşmek işinin en heyecanlı anlarını yaşatıyor ona. Çekim günü kamera karşısında yakaladığı enerjiyle bu aktarımı tüm ekibe de yansıtıyor ve an içinde yaşamak hazzına ivme kazandırıyor.

Hedef tahtasına yerleştirilmiş istekler, sosyal bir hayat, bilinçli ve öğretiye yönlendiren bir aile. Bugün içinde olduğunuz kimliği şekillendirmenizde çocukluk yıllarının izlerini takip ediyor musunuz?

Çocukluk zamanları gelecekte olacağımız ve olmak istediğimiz insanı şekillendirme noktasında büyük bir rol oynuyor. Ben bu mesleği seçerken tamamen çocukluk yıllarımın izlerini takip ettim ve içimdeki dürtünün hayatımı şekillendirmesine seve seve izin verdim. Çok okuyan, çok yazan, kendi halinde hep uğraş yaratan bir çocuktum şu an olmaya yaklaştığım insandan geriye dönüp baktığımda o küçük kızın bana gülümsediğini görebiliyorum. Bu benim için hayat yolunda sahip olmak isteyeceğim en önemli şeylerden biri.

Oyunculuğu bütün kalıpların ötesinde tutarak bir ifade biçimi, bir kurtarıcı olarak tanımlıyorsun. Senin yolculuğundaki hangi deneyimler bu tanımlamalarla kesişti?

Mesleğim şu ana kadarki yolculuğumda her zaman beni bütünleyen bir etkideydi başka herhangi bir mesleği bu kadar severek yapabileceğimi düşünmüyorum. Vazgeçmek istediğim, pes etmenin bir ihtimal olarak önümde belirdiği noktalarda hep bu güç beni ayakta tuttu. Bu güç beni daha disiplinli, daha anlayışlı biri haline getirdi. Çözümsüz olduğum noktalarda karşımdaki insanı anlamak konusunda bile bana yardımcı oldu. İletişim kurmak, başka birinin doğrularını onun doğası içerisinde anlayabilmek gibi…

Rolü yaşamak, karakterle bütünleşebilmek aslında oyunculuğun deneyimlerle getirdiği önemli bir öğreti. Şimdiye kadar olan projeleri gözünden geçirdiğinde gerçek Buçe ile en çok temas eden karakter hangisi?

En çok diye bir çıkarım yapamam daha doğrusu yapmak istemem ama oynadığım her karakter de Buçe ile benzeyen ve tamamen zıt düşen birçok nokta oldu. Bunun yanında Buçe olarak benzemeyip anlamaya çalıştığım, kızdığım, hak verdiğim noktalar da çok oldu. Bir karakterle karşılaştığımda onunla bütünleşeceğim noktada, samimi ve tanışmaya can atan bir arkadaş gibi karşılıyorum.

