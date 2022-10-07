Brad Pitt‘in ‘Le Domaine‘ isimli kendi markasını çıkarması üzerine güzellik uzmanları cilt bakım sektörünü hedef aldı. Beuaty Independent editörü Claire McCormack, Rihanna’nın çıkardığı Fenty Beauty’nin, sonrasında kendi markalarını piyasaya süren ünlü isimleri tetiklediğini dile getirerek bu tsunaminin Rihanna’nın başlatmış olduğunu belirtti.

Yenilikçi ve bağımsız markalarla neden işbirliği yapmıyorsunuz?

Ünlülerin kendi markalarını değil de maddi kaynak sebebiyle bu sektörde büyüyemeyen yenilikçi ve bağımsız markalara neden yatırım yapılmadığını merak eden Awa, bu ünlülere “Bu işte çalışan insanlarla niye iş birliği yapmıyorsunuz? Maddi kaynak bulamayan bu yenilikçi ve bağımsız markaların bazılarına neden yatırım yapmıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Sadık bir tüketici için ürünlerin işe yaraması gerekiyor

2021’de ABD’de üst düzey cilt bakımından elde edilen satış geliri 6,3 milyon doları bu lduğunu açıklayan pazar araştırması şirketi NPD’nin güzellik endüstrisi danışmanı Larissa Jensen, bu sektöre katılan isimlerin ilk satışlarının ünlülüklerini kullanarak yaptığını ve eğer uzun vadeli sadık bir tüketici yaratmak istiyorlarsa ürünlerinin işe yaraması gerektiğini ifade etti.

Markaların arasında fark yok

Ünlülere ait cilt bakım ürünlerinin aralarında neredeyse hiçbir fark olmadığını belirten kozmetik kimyageri ve ürün formülü geliştiricisi Lalita Iyer, stok formülleri kullanıp üzerlerine belli belirsiz değişiklikler yaparak yeni bir marka olduğunu söylediklerini belirtti.

Cilt bakım sektörüne olan ilginin artma sebebi pandemi

Dieux’nün kurucu ortağı ve estetik uzmanı Charlotte Palermino’ya göre cilt bakım sektörüne olan ilgi pandemi döneminde insanların zoom görüşmelerinde sürekli olarak kendilerini görmeleri ve Tiktok ile Instagram platformlarında cilt bakımıyla ilgili gördükleri içeriklerden dolayı arttı. Palermino, ünlülerin ünlülerin iş danışmanlarının onlara hızla büyüyen cilt bakım sektöründen ve kazanılan yüksek gelirlerden bahsettiklerini bu nedenle bu sektöre atıldıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik yok

Minsooky adıyla tanınan güzellik eleştirmeni ve içerik üreticisi Ann Oh, markalarının çoğunun sürdürülebilirlikle alakalarının olmadığını belirtiyor. Kim Kardashian’ın kendi cilt bakım markası SKKN için yapılan ilk basın açıklamasında ürünlerinin sürdülebilir olmalarını ve kullanılan malzemelerin çevre dostu olduğu söylenmişti. Fakat Ann Oh’a göre gerçek ile yedek ürün karşılaştırıldığında, yedek üründe ek bir kap olduğunu ve daha çok plastik atık ürettiğini görüyorsunuz.

Tek hırsları para koparma

Cilt bakım sektöründe ünlü isimlerin yaygınlaşmasının tek sebebinin para koparma hırsı olduğunu dile getiren kozmetik ürünü geliştiricisi ve makyöz Kevin James Bennett, bazı ünlülerin endüstri düzenlemelerini de ihlal ettiklerini düşünüyor. Bennet, “Kate Moss’un yeni markasına baksanıza! İmza esanslarının dört haftada sizi 20 yıl gençleştireceğini söylüyor. Yok artık! Klinikler nerede?” sözlerini kullandı.

Piyasa için isimlerinin yeterli olduklarını düşünüyorlar

Hiçbir bilgiye sahip olmadan cilt bakım markası yaratan ünlülerin, günümüz güzellik tüketicisini hafife aldığını belirten cilt bakımı içeriği üreticisi Vi Lai, “İsimlerini öylece bir ürün grubunun üstüne yapıştırabileceklerini ve herkesin de bunları satın alacağını sanıyorlar” diye ekledi. Ayrıca Lai, ünlülerin yaptırdıkları botoks ve estetik ameliyatları konusunda da şeffaf olmadıklarını ve bu şekilde ürün deneyerek tüketicilerine benzer sonuçlar vaad etmelerinin zararlı olduğunu da dile getirdi.

Cilt bakım camiasına değerli bir katkıları yok

Estetik uzmanı ve içerik üreticisi Tiara Willis, ünlülerin cilt bakım düzeni veya bir yenilik yapmak yerine yalnızca hayranları için daha fazla ürün yaratmakla ilgilendiklerini ve bahsi geçen ünlülerin cilt bakım camiasına değerli hiçbir katkılarının bulunmadığını söyledi.

Hailey Bieber için cilt bakım markası gerçek bir tutku

Willis, Palermino ve Lai, bahsedilen bu ünlülerin dışında Hailey Bieber‘ın cilt bakım markası ‘Rhode‘nin diğerlerinden üstün olduğunu düşünüyor. Cilt bakım markasını geçtiğimiz haziran ayında piyasaya süren Hailey Bieber’ın, tavsiye için iki yılı aşkın süredir Lai ve Palermino da dahil olmak üzere diğer cilt bakımı üreticileri ile iletişime geçtiği belirtildi. Cilt bakımı içeriği üreticisi Vi Lai, Bieber’ı ekibinin çeşitliliği ve bilgi dağarcığı sebebiyle tebrik edip Bieber’ın, ürünleri için sağlam bir araştırma yaptığını ve cilt bakım markasının gerçek bir tutku projesi olduğunu dile getirdi.

İnsanların zekasına saygı duymadıkları görünüyor

Pharell Williams’ın deri hastalıkları uzmanı Elena Jones ile iki yıl önce piyasaya sürdüğü Humanrace cilt bakım markasını da bahsettikleri ünlüler dışında tutan Lai ve Palermino, Williams’ın yeterince bilgi sahibi olduğunu dile getirdiler. Palermino ayrıca, “10 sene önceki röportajlara bir göz atın, Pharrell’in cilt bakımı hakkında konuştuğunu göreceksiniz. Sadece durduk yere bir cilt bakımı markası yaratan bir ünlüyseniz, insanların zekasına çok az saygı duyuyorsunuz gibi görünüyor” dedi.

İlginizi çekebilir: