Dünyaca ünlü sosyetik güzel Kendall Jenner, modellik kariyerine başladığı ilk dönemlerde çok fazla çalıştığını, yıllar sonra çeşitli markalarla sözleşme imzaladıktani podyumda boy gösterdikten ve dünyanın pek çok yerini gezdikten sonra kendisine ayırdığı zamanın oldukça az olduğunu fark edince ‘tükenmiş hissettiğini’ söyledi.

‘Jay Shetty on the On Purpose’ isimli podcast programına katılan Jenner, 19 yaşından 23 yaşına kadar geçen yıllar için “Daha gençken bir noktada model olmak istediğime karar verdim. 24 yaşıma kadar durmadım, ancak sonra ‘Tamam, sanırım biraz geri adım atmalıyım’ dedim. Çok fazla çalıştığım beş yıllık bir süreç vardı. Pek mutlu değildim ve her şeye ‘evet’ dediğimi hissettim, çünkü bulunduğum konumda olduğum için gerçekten minnettardım” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki ünlü model, yaşadıkları sonucunda ilk önce kendi iyiliğini düşünmesi gerektiğini ve bu davranışının hayatını değiştirdiğini açıkladı. Jenner, “Artık mutlu değildim, bu yüzden kendime bu sınırları koymak zorunda kaldım. ‘Hayır’ demeye ve kendime, refahıma öncelik vermeye başlamalıydım. Bu benim için harikalar yarattı” dedi.