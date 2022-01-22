Manken Kendall Jenner bir süredir kış tatili yaptığı Amerika’nın Colorado eyaletine bağlı Aspen’de karların içinde bikinili poz verdi.
Tatilin keyfini çıkartan Kendall Jenner karların içinde bikinisi ile çekildiği pozları instagram hesabından paylaşması dikkat çekti.
Bikinisiyle karların içinde poz veren 26 yaşındaki model, adeta soğuğa medyan okuduğunu gözler önüne serdi.
Kendall Jenner, ayrıca 62 yaşındaki Hollandalı motivasyon konuşmacısı ve dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan ekstrem sporcuya atıfta bulunarak gönderisine “Wim Hof buz banyoları.” notunu düştü.