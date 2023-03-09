Süper model Kendall Jenner ve dünyaca ünlü rap şarkıcısı Bad Bunny, geçtiğimiz gün Los Angeles’ta bulunan bir mekanda Kylie Jenner’ın da dahil olduğu bir grup gezisindeydi. Kendal Jenner ile Bad Bunny, balkon alanında halka dönük şekilde yürürken etkileşime girmediler. Ancak vedalaşma anında, ikili kameralara yansıdı.

İddialar, Sevgililer Günü haftasında bir kulüpte yakınlaştıklarına dair raporların yayılmasından sonra başladı. Daha sonra Hailey Bieber ve Justin Bieber ile çifte randevu gibi görünen bir yerde fotoğraflandılar. İddialar ardından Jenner’ın eski erkek arkadaşı Devin Booker, onu sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Bir kaynağa göre de, şubat ayında ikilinin birlikte vakit geçirdiklerini söyleyerek, “Ondan hoşlanıyor ve eğleniyor,” diye de ekledi.

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