2005 yılında kurulan Valérie Messika, her koleksiyonuna özgürlük duygusunu katmayı da ihmal etmeyen bir marka. Marka için kamera karşısına daha önce Gigi Hadid ve Kate Moss gibi isimlerin yer aldığı kampanyalar eşliğinde gösterişli parçalarını sunan Messika’nın bu sefer yeni yıldızı olarak Kendall Jenner’ı seçti.

Kampanya fotoğrafları, Güney Fransa’nın güneşli havasını yansıtırken koleksiyonun ilham kaynağına da uyumlu bir duruş sergiliyor.

Valérie Messika, “Zarif ve güç arasındaki ince bir birlikteliği göstermek ve aynı zamanda alfa dişi imajını yakalamak istedim; Kendall bunu benim için mükemmel bir şekilde somutlaştırdı.” diyerek seçiminin arkasındaki düşünceyi açıklıyor.