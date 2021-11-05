Kenan İmirzalıoğlu’nun televizyon dizileri için şartı ne?

Geçtiğimiz sezon Alef isimli dijital projenin bir sonraki sezonunda yer almayacağını açıklayan İmirzalıoğlu, “Şu anda şöyle bir şeye başlıyoruz diyebileceğim bir proje yok” dedi.

Alef isimli dizinin yeni sezonunda ise başrolde Aybüke Pusat ve Taner Ölmez yer alacak.

Senaryonun gücü

Televizyon projelerine soğuk olmadığını belirten fakat zor olduğunu da ifade eden ünlü oyuncu, “Çok iyi bir senaryo olursa dayanamayıp tamamen senaryo bizi hangi platformda ise bizi oraya çekebilir. Senaryonun gücü” sözleriyle iyi bir senaryo olması şartıyla televizyon projelerinde yer alabileceğini açıkladı.