Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan Cuma sabahı oğulları “Kurt Efe”yi kucaklarına almıştı. Doğuma giren 38 yaşındaki oyuncu, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe’nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.

Babalık sevinci yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, “Bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşim Başak çok sağlıklı, oğlumuz da çok sağlıklı. İki gün hastanede kaldık, sonrasında taburcu olduk, evladımızı aldık ve evimize geçtik. Şu an annelik ve babalık provaları. Tabii evin şekli şemalı otomatik olarak değişti. Dünyanın en güzel duygusu. Kelimelerle tarif edilmez çünkü kıyaslayacak bir şey yok” diye konuşmuştu.

“Kurt Efe babası Kıvanç’ın saç rengini almış”

Kıvanç Tatlıtuğ ile yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu’ndan da Kurt Efe yorumu geldi! Tatlıtuğ-Dizer çiftinin evlerini ziyaret ettiğini belirten İmirzalıoğlu, muhabirlerin “Bebek kime benziyordu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Daha çok babanın rengini almış. Söylendiği gibi altın sarısı saçları var. Tabii çocuk bu, zamanla anneden de bir şeyler alacaktır.”